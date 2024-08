Das Spiel bestimmt, aber die Chancen nicht genutzt und zwei Kontertore eingefangen: Das ist aus Sicht der SG Eppenbrunn die kurze Zusammenfassung der 0:2-Niederlage im Fußball-Verbandspokalspiel beim Bezirksligisten TSG Wolfstein/Rossbach.

Dass sich sein Landesligateam am Mittwochabend in Runde drei aus dem Pokalwettbewerb verabschiedete, sei „zwar nicht supertragisch, aber das ärgert uns schon“, sagte SGE-Spielertrainer Christian Zarbel und fügte hinzu: „Gerne hätten wir ein attraktives Heimspiel in der nächsten Runde mitgenommen.“

„Nicht zielstrebig genug“

Über die gesamte Spielzeit hinweg habe seine Mannschaft vor 120 Zuschauern die Begegnung kontrolliert. Doch bei den Einschussmöglichkeiten rettete mal ein Verteidiger der Gastgeber auf der Linie, parierte mehrmals Wolfsteins Keeper Jonas Oster mit Bravour, „oder wir waren einfach nicht zielstrebig genug“, resümierte Zarbel, der sich selbst eine Viertelstunde vor Schluss – da stand es bereits 0:2 – eingewechselt hatte. Zuvor hatte Zarbel mit dem vom TuS Winzeln gekommenen Heiko Bzducha einen erfahrenen „Zielspieler“ in die Sturmmitte eingewechselt. Doch auch der Torschützenkönig der B-Klasse West 2023/24 hatte mit zwei vielsprechenden Kopfbällen keinen Erfolg.

Und so bleibt ein Spiel zurück, in dem die SGE den Ton angab, einige gute Chancen nicht nutzte und durch „zwei individuelle Fehler“ sich die beiden Treffer von Alya Diallo (7.) und Tarek Ouertatani (73.) einfing.