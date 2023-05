Beim SV Steinwenden (Sonntag, 16 Uhr) steht für den SV Hermersberg in der Fußball-Verbandsliga viel auf dem Spiel. „Unser Trainer hat eine Vergangenheit in Steinwenden“, meint SVH-Mittelfeldspieler Nico Freiler.

Im Hinspiel gewann das Team von Jens Mayer mit 5:1. Auch im Verbandspokal war die Mannschaft von der Sickinger Höhe im Westrich erfolgreich. „Zu diesem Zeitpunkt war das überraschend“, meint Freiler (31), der in Höheinöd wohnt. „Ab jetzt zählen nur noch Ergebnisse. Das Spiel war vom Spielverlauf okay, aber das Ergebnis war mir in unserer Situation zu wenig“, meint Freiler nach dem 1:1 gegen den FK Pirmasens II.

In Steinwenden trifft der SVH, der ohne den gesperrten Kapitän Pascal Masch und Patrick Freyer zurechtkommen muss, auf eine Mannschaft, die auch Hermersberger Tugenden seit Jahren verkörpert. „Wir müssen über den Kampf und gewonnene Zweikämpfe ins Spiel kommen“, meint Freiler, der auch das schnelle Umschaltspiel mit seiner Mannschaft wieder besser umsetzen möchte. „Ob der Gegner nun die gleichen Stärken hat wie wir, das ist erst mal egal“, fügt Freiler an. Der SVH belegt derzeit den ersten Abstiegsrang der Liga.