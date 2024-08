Aufsteiger schlägt bisherigen Tabellenführer: Dank eines Elfmeters von Luca Schmidt gewann der SC Hauenstein am Sonntag in der Fußball-Verbandsliga nach 0:2-Rückstand noch mit 4:3 (2:2) gegen den TSV Gau-Odernheim.

In der sechsten Minute der Nachspielzeit geriet der Erfolg des Sportclubs noch mal in Gefahr. Nach einem weiten Ball in Richtung SCH-Tor kam in einer Spielertraube ein Gästeakteur zu Fall. Schiedsrichter