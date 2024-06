Mit einer 1:2 (1:1)-Niederlage im Nachholspiel bei Absteiger DSG Breitenthal hat der TuS Heltersberg die Saison in der Frauenfußball-Verbandsliga abgeschlossen. Heltersberg belegte damit letztlich den siebten Tabellenplatz.

Die ersatzgeschwächten Frauen des TuS Heltersberg gingen gegen die DSG Breitenthal bereits in der fünften Spielminute in Führung; Anja Beck traf nach einem Eckball. „Die höheren Spielanteile und die besseren Chancen hatten eigentlich über die gesamte Spieldauer wir. Wir konnten die Chancen allerdings nicht in Tore umwandeln“, berichtet TuS-Kapitänin Lisa Egelhof.

In der 24. Spielminute glich Monika Mayer für die DSG aus. Nach einem Konter mussten die Heltersbergerinnen durch Anne Becker kurz vor dem Abpfiff noch das 1:2 hinnehmen. Egelhof: „Insgesamt schade um das Spiel. Ein Punkt wäre auf jeden Fall verdient gewesen, eher sogar drei Punkte.“

