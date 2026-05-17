Große Erleichterung herrschte beim FKP nach dem 4:0 der U23 gegen den SV Morlautern, das vielleicht schon der entscheidende Schritt in Richtung Verbandsliga-Verbleib war.

„Schon beim Warmlaufen war den Jungs die Anspannung anzumerken“, erzählte der Trainer des FKP II, Jens Mayer, nach dem Abpfiff im Framas-Stadion. Das „Privatduell“ zwischen Morlauterns Keeper Ibrahim Al Menkar und FKP-Mittelstürmer Oskar Prokopchuk begann in der 13. Spielminute, als der zum Oberligakader zählende Pirmasenser zwei Gegenspieler aussteigen ließ, aus spitzem Winkel abzog und Al Menkar mit toller Reaktion Sieger blieb.

Die bereits zuvor als Absteiger feststehenden Gäste setzten immer wieder Nadelstiche. Der agile Waleed Al-Alem hatte erst nach Fehlern von Ben Berger und Tim Braun (21.), dann nach geschickter Ballmitnahme (24.) Schusschancen, verfehlte aber jeweils das FKP-Tor. Die 30. Minute: Prokopchuk lief nach einem Rückpass auf den SVM-Keeper mit aller Entschlossenheit drauf, luchste Al Menkar den Ball ab und traf zum 1:0 ins leere Tor. Silas Gutmann, tags zuvor im Oberligateam nicht eingesetzt, passte zu Noah Stilb, der flankte von rechts, Prokopchuk stieg am Fünfmeterraum hoch, köpfte, doch Al Menkar blieb mit tollem Reflex Sieger. Ebenso kurz darauf bei Ben Bergers unbedrängtem Kopfball nach Flanke von Kristof Scherpf. Aber auch FKP-Keeper Simon Schwarz zeichnete sich kurz vor der Pause bei Möglichkeiten für Kai Paller und Al-Alem aus.

„Chancentod“ Prokopchuk

Die zweiten 45 Minuten bestimmte dann aber „die Klub“ klar. Berger leitete den Ball aus der Drehung direkt weiter in den Lauf von Gutmann, der ließ im Strafraum noch einen Gegenspieler aussteigen und schoss überlegt zum 2:0 (48.) ein. Prokopchuk schoss nach Zuspiel von Kapitän Henry Fieger aus fünf Metern, doch wieder scheiterte er an Al Menkar (57.). Prokopchuk, der sich nach dem Schlusspfiff von seinen Mitspielern scherzhaft „Chancentod“ titulieren lassen musste, ging dann vom Rasen. „Sicher muss ich den ein oder anderen mehr machen. Aber der Keeper war schon klasse, war immer in Bewegung und interpretierte die Situationen sehr genau“, sagte der Mittelstürmer zu seinen Chancen.

Es trafen dafür andere noch: Berger zirkelte eine Ecke exakt auf den Kopf von Grischa Walzer – 3:0 (59.). Gutmann unterband einen Spielaufbau der Gäste, spielte sofort in den Lauf von Stilb, und der machte aus schier unmöglichem Winkel das 4:0 (63.).

„Wie ein roter Faden“

„Alles in allem haben wir eine solide Leistung gezeigt und den Sieg souverän nach Hause gefahren. Mit Silas Gutmann hatten wir wieder einen Spieler neu dabei, da müssen sich die Abläufe erst einspielen“, zog FKP-Coach Mayer sein Fazit. SVM-Stürmer Felix Bürger, der lange beim FKP spielte und nach der Saison zum TuS Hohenecken wechselt, stellte fest: „Wenn du schon als Absteiger feststehst, ist es nicht einfach, mit der richtigen Einstellung in so ein Spiel zu gehen. Aber unsere Mannschaft hat Charakter gezeigt und alles versucht. Solch Gegentore wie das 0:1, das wir uns selber reinlegen, ziehen sich wie ein roter Faden durch die ganze Saison. Da ist es dann schwer, immer wieder den Kopf hochzunehmen“.

Ein Unentschieden im letzten Rundenspiel am kommenden Sonntag bei dem wie Morlautern schon als Absteiger feststehenden TuS Steinbach reicht nun dem FKP II, um in der Verbandsliga zu bleiben.