Zu einem besonderen Grubenerlebnis bei Nacht lädt das Führungsteam der Erzgrube Nothweiler am Sonntag, 23. Oktober, um 18.30 Uhr ein. Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Schutzhütte oberhalb des Schaubergwerkes. Mit „Glück Auf!“ und einem wärmenden „Grubenwässerchen“ werden die Besucher empfangen. Dann heißt es mit fast authentischer Beleuchtung wie anno dazumal, also mit Fackel und Luzern, Einfahren ins Besucherbergwerk. Hier wird den Teilnehmern ein Einblick aus der „Vergangenheit des 16. Jahrhunderts“ geboten. Nach der stimmungsvollen Begehung unter Tage wird im Zechenhaus ein „Hauermahl“ gereicht, es gibt heiße Lyoner mit Weck und Bier, wo der Besuch dann ausklingt. Auf die Corona-Regeln und Maskenpflicht unter Tage weisen die Grubenführer hin. Der Eintritt für alles kostet zwölf Euro. Telefonische Voranmeldung unter 06394 5354 ist erforderlich