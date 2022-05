Vom 1. bis zum 10. Juni finden in Pirmasens, Zweibrücken und dem Landkreis Südwestpfalz die „Tage der seelischen Gesundheit“ statt. Ziel ist es, mit Vorträgen, Workshops und Mitmachaktionen psychische Erkrankungen in der Gesellschaft zu enttabuisieren und Betroffenen Hilfsangebote aufzuzeigen. Ein Schwerpunktthema ist das Krankheitsbild der Depression.

„Depressionen sind mittlerweile zur Volkskrankheit geworden und können jeden Menschen treffen. Sie dürfen kein Tabuthema mehr sein und müssen eine Sprache bekommen“, sagt Bernhard Kaduk, Psychiatriekoordinator der gemeinsamen Versorgungsregion Pirmasens/Zweibrücken und des Landkreises Südwestpfalz. Deshalb hätten sich die Akteure der Versorgungsregion dieser Thematik angenommen und acht verschiedene Formate, darunter Vorträge, Workshops, Ausstellungen und Mitmachaktionen, zur Prävention und im Umgang mit Depressionen auf die Beine gestellt.

Bei der Auftaktveranstaltung der „Tage der seelischen Gesundheit“, für die der Pirmasenser OB Markus Zwick die Schirmherrschaft übernommen hat, steht laut Kaduk das Thema Depression im Fokus der Aufmerksamkeit, während andere Krankheitsbilder – wie Alkoholsucht, Demenz oder auch Psychosen – an den restlichen Tagen mit interessanten Angeboten der regionalen Leistungserbringer ein Gesicht gegeben werden soll. Das Seniorenbüro der Kreisverwaltung Pirmasens etwa hat eine Online-Selbsthilfegruppe unter dem Namen „Seelenwohl“ gegründet, die Johanniter Unfallhilfe wiederum lädt zur Gruppenstunde für seelisch belastete Kinder und Jugendliche. Aber auch das Positive und die Freude an den kleinen Dingen des Lebens sollen laut Kaduk nicht zu kurz kommen.

So veranstaltet das Caritasförderzentrum Vinzenz von Paul nicht nur ein offenes Meeting für anonyme Alkoholiker, sondern auch einen irischen Abend mit Live-Musik oder lädt zum Eisessen in den Waschsalon Clementine in der Schlossstraße ein. „Wir verfolgen mit den Tagen der seelischen Gesundheit aber auch ein nachhaltiges Ziel für unsere Region, das darin bestehen könnte, Bündnisse gegen Depression für unsere Region ins Leben zu rufen – eine Aufklärungsarbeit, die mittlerweile bundesweit, aber auch in Rheinland-Pfalz bereits in verschiedenen Kommunen dauerhaft etabliert ist“, erklärt Kaduk weiter. Dabei ginge es längerfristig, fernab der „Tage der seelischen Gesundheit“, ebenfalls um fachliche Information, aber auch um Kommunikation und Austausch sowie Mitmachen.

INFO

Die Auftaktveranstaltung der „Tage der seelischen Gesundheit“ findet am 1. Juni ab 10.30 Uhr im Forum Alte Post statt. Neben Vorträgen und einer Gesprächsrunde gibt es ab 14 Uhr Workshops zum Mitmachen. Vor Ort gibt es weitere Informationen zum Programm der Gesundheitstage.