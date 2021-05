Geboren in ärmlichen Verhältnissen, uneheliches Kind, hochbegabter Schüler, Pfarrer, Ordensgründer und Sozialreformer: Paul Josef Nardinis Geburt liegt 200 Jahre zurück. Das und das 15. Jahr seiner Seligsprechung nimmt die katholische Familienbildungsstätte zum Anlass, in mehreren Veranstaltungen an Nardini zu erinnern.

Paul Josef Nardini wurde am 25. Juli 1821 in Germersheim geboren und starb am 27. Januar 1862 in Pirmasens. Die Familienbildungsstätte lädt in diesem Jahr Menschen ein, die „in den Schuhen von Paul Josef Nardini unterwegs sind“ und sich nach seinem Vorbild für Menschen in Pirmasens und Umgebung einsetzen.

Auftakt mit Notfallseelsorger

Erster Gast in dieser Reihe ist der Pastoralreferent Bernd Adelmann. Seit Jahren ist er als Notfallseelsorger tätig und unterstützt und begleitet Menschen in Krisensituationen. Davon wird er am Dienstag, 11. Mai, von 19 bis 20.30 Uhr berichten. Der kostenlose Vortrag findet digital in einem Videokonferenzraum der Familienbildungsstätte Pirmasens statt. Benötigt werden PC, Laptop, Tablet oder Smartphone mit Kamera und Mikrofon.

Interessierte können sich bei der Familienbildungsstätte per E-Mail an info@fbs-pirmasens.de anmelden und erhalten dann die Zugangsdaten. Weitere Informationen gibt es unter 06331/2039715.