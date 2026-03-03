Ein buntes Kontrastprogramm haben Brigitte und Jürgen Kupper für das Vinninger Haus am Lindenbrunnen zusammengestellt – von Chansons bis Märchenstunde.

Die Kuppers haben einfach ein Händchen für besondere musikalische Gäste. Deswegen haben sie auch wieder Alexandra Maas ins Vinninger Haus am Lindenbrunnen eingeladen. Nachdem die Musikerin in der vergangenen Konzertsaison mit ihrem Ensemble French Touch im ehemaligen Heuschober gastierte, ist sie dort am 21. März mit Margit Engel zu erleben. „Sous le ciel de Vinningen“ heißt das Programm.

Wenn die klassisch ausgebildete Akkordeonistin spielt, ist ihr Faible für französische Musettes und Tangos kaum zu überhören. Ihr Spiel soll das Fundament bilden, auf dem sich Margit Engel mit ihrer Stimme ausbreiten kann. Und die ist bekannt für ihre unnachahmliche Art, Chansons zu zelebrieren. Das Duo hat vor, dem Publikum die eigenen Lieblingschansons zu präsentieren – von Juliette Greco, Jacques Brel, Yves Montand bis zu Edith Piaf. Das Programm wurde gezielt für den Abend in Vinningen zusammengestellt – und das freut das Paar Kupper besonders. Deswegen läuft das Konzert unter dem Titel “Unter dem Himmel von Vinningen“.

Auch Madeleine Giese und Rainer Furch sind gern gesehene Gäste bei Brigitte und Jürgen Kupper. Die gastieren am 8. Mai mit ihrer szenischen Lesung „Schlitterschlatter“ auf der Bühne im Heuschober im historischen Fachwerkhaus. Zehn böse Märchen der Gebrüder Grimm hat das Paar vorbereitet, die nur für große Kinder sind, wie sie betonen. Märchen würden seit jeher existieren und seien ein Spiegel der Gesellschaft oder besser: des kulturellen und sozialen Zeitgeistes. Weil die Märchensammlung der Grimms wohl die berühmteste ist und in ihrem Erscheinungsjahr 1812 gar nicht für Kinder gedacht gewesen sei, wie die Künstler herausgefunden haben, haben sie sich diese vorgeknöpft, um ein ganz gegenwärtiges Bild des Menschen und seiner Beziehung zur Welt zu zeigen – voller Tabus und Grausamkeiten. Begleitet werden sie von der Akkordeonvirtuosin Alexandra Maas. Gemeinsam mit ihr soll eine schrille, schräge und musikalisch unerhörte Lesung gelingen. Und wenn der Froschkönig, Herr Korbes und die Blutwurst auf böse Prinzessinnen treffen, gilt nur noch: „Heirate die Hexe, und dir wird nichts passieren.“

Genrewechsel. Am 6. September geht es weiter mit einem Konzert der amerikanischen Singer-Songwriterin Claire Kelly aus Nashville, Tennessee, das im Rahmen der „Sounds of America“-Reihe in Vinningen läuft. In einer krisengeschüttelten Welt will Claire Kelly über ein radikales Maß an Freundlichkeit, Liebe und Dankbarkeit singen. Die selbst ernannte Optimistin hat es sich zur Aufgabe gemacht, jeden Ort, den sie betritt, mit ihrer Musik zu erhellen. Damit hat sie bereits bedeutende Auszeichnungen bei Songwriting-Wettbewerben gewonnen. Ihr neustes Album „Can’t Start Loving You Again“ enthält ihren Song „Together Again“, der im Trailer zum beim Sundance-Filmfestival prämierten Film „I’ll Be Your Mirror“ verwendet wurde. Ihre Songs waren außerdem in populären Fernsehserien wie „Love is Blind“ oder „Secret Lives of Mormon Wives“ zu hören. Die Veranstaltung wird unterstützt von der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz und dem Auswärtigen Amt. „Die gefühlvollen Songs der Singer-Songwriterin sind eingängig und hingebungsvoll komponiert“, beschreibt Jürgen Kupper.

Info

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr, Eintrittskarten kann man unter 0174 3010854 oder via E-Mail juergen-kupper@t-online.de reservieren.

