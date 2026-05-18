Am 23. Mai stehen Menschen „mit Herz“ im Mittelpunkt eines Aktionstages auf dem Pirmasenser Exerzierplatzes.

„Ehre, wem Ehre gebührt“: Am Samstag findet eine ganz besondere Veranstaltung auf dem Exerzierplatz, mitten im Herzen von Pirmasens statt: Der Ehrentag, an dem von offizieller Seite den vielen Menschen, bei denen nicht der Profit sondern die Nächstenliebe an erster Stelle steht, gedankt werden soll. Der erste bundesweite Aktionstag findet von 10 bis 12 Uhr vor der Kulisse des Pirmasenser Wochenmarktes statt.

Gäbe es keine ehrenamtlichen Helfer würden Vereine, Institutionen, caritative Einrichtungen, Altenheime, Krankenhäuser, Schulen und Kindergärten vieles nicht stemmen können. Gerade auch die Senioren brauchen Menschen, die Zeit und ein offenes Ohr für sie haben. Mit Stolz sagt Marion Wilke vom städtischen Seniorenbüro: „In Pirmasens wird viel getan für die älteren Mitbürger. Um unser Seniorenprogramm werden wir von unseren Nachbarstädten beneidet“. Dabei leisteten die Ehrenamtlichen einen großen Beitrag, so Wilke.

Schon im Februar mit der Planung begonnen

Der bundesweite Ehrentag, der anlässlich des Geburtstages des Grundgesetzes von Bundespräsident Karl-Walter Steinmeier in Zusammenarbeit mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt initiiert wurde, steht unter dem Motto „Für dich. Für uns. Für alle“. Wie Werner Schwarz vom Seniorenbüro im Gespräch erklärt, habe man schon im Februar mit der Planung begonnen. Zum Orga-Team zählen neben Schwarz und Marion Wilke Martina Fuhrmann vom Pakt für Pirmasens sowie die beiden Gemeindeschwestern plus Melanie Dedetschek und Lisa Bieber. Eingebunden in die Programmgestaltung sind außerdem die Quartiersbüros der Stadt sowie der Stadtjugendring.

Schon länger wollten Seniorenbüro und Pakt – auf Anregung von Oberbürgermeister Markus Zwick - eine Veranstaltung für Senioren machen. Deshalb, so Martina Fuhrmann, habe man 2025 an dem Modellprojekt „Urbane Sicherheit“ teilgenommen. „Davon sind noch Gelder vorhanden, die wir nun für die Gestaltung des Ehrentages verwenden wollen.“

Bühnenwagen rollt auf den Exe

Damit es für Ehrenamtliche, Besucher und Käufer auf dem Wochenmarkt zu einem stimmungsvollen und fröhlichen Vormittag wird, hat das Orga-Team die Stadtkapelle verpflichtet, die auf dem großen Bühnenwagen auftritt. Seniorenbüro, Pakt und Gemeindeschwestern plus stellen Garnituren auf und bieten Getränke an. Das jüngere Publikum kann beim Kinderschminken tief in die Farbtöpfe greifen und große und kleine Besucher dürfen am Glücksrad drehen.

Einen Beitrag zum Gelingen dieses Aktionstages, das als Dankeschön für die Menschen mit Herz gedacht ist, wollen auch die Beschicker des Wochenmarktes leisten. Werner Schwarz, der im Vorfeld von Stand zu Stand gegangen war und die Händler über die Veranstaltung informiert hatte, berichtet von einer durchweg positiven Resonanz. Was sich die einzelnen Marktleute dann ausdenken, soll eine schöne Überraschung werden.

Info

Der Ehrentag wird in Pirmasens am Samstag, 10 Uhr, von einem Vertreter der Stadtspitze auf dem Exerzierplatz eröffnet. Von 10.30 Uhr bis 12 Uhr unterhält die Stadtkapelle Gäste und Marktbesucher.

