Ein 25-Jähriger hat sich bei der Aufnahme eines Unfalls in Pirmasens mehrfach Anweisungen von Polizisten widersetzt, sie beleidigt und einem Beamten einen Ausweis entrissen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, forderten die Einsatzkräfte den Mann am Mittwochabend mit gezogenem Taser auf, sich auf den Boden zu legen. Daraufhin habe sich der 55-jährige Vater des Mannes eingemischt und versucht, die polizeiliche Maßnahme zu behindern. Der 25-Jährige habe bei der Unfallaufnahme zudem keinen Mundschutz getragen und den erforderlichen Mindestabstand nicht eingehalten. Gegen beide Männer sei Anzeige erstattet worden.