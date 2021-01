Lisa Hack aus Mehlingen ist mit der Musik von Creedence Clearwater Revival, kurz CCR, aufgewachsen. Zu den bekanntesten Hits kalifornischen Gruppe gehören „Proud Mary“, „Bad Moon Rising´“, „Down on the Corner“ oder auch „Have You Ever Seen the Rain“. Hack, die in Pirmasens arbeitet, berichtet davon, dass ihr Vater Walter maßgeblich an der Prägung ihres Musikgeschmacks beteiligt war – Country und Blues sowie „der gute alte Rock aus früheren Zeiten“ begleiten sie bis heute. „Wenn es früher Feste zu feiern gab, hat mein Vater immer das Lied ,Cotton Fields’ gesungen. Er hat mir die Liebe zu diesen schönen Musikrichtungen beigebracht, gerade den Text von ,Cotton Fields’ kenne ich in- und auswendig“, sagt die 30-Jährige. „Cotton Fields“, auch bekannt unter dem Namen „The Cotton Song“, war ursprünglich ein Song des US-amerikanischen Bluesmusikers Lead Belly, der Anfang der 1940er Jahre entstand und unter anderem von den US-Rockern von CCR 1969 neu interpretiert wurde. Der Autor des Songs, ein Afro-Amerikaner, beschrieb in dem Lied, wie seine Mutter ihm das Baumwollpflücken auf den Feldern von Louisiana beibrachte – ein Lied, das nicht nur wegen seines Themas in die Musikgeschichte einging. „Noch heute höre ich die Musik von Creedence Clearwater Revival gerne, viele Alben der Band habe ich auf meinem Smartphone, darunter natürlich auch das Lieblingslied meines Vaters“, so Hack.