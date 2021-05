An der kleinen Halle der ehemaligen Landgraf-Ludwig-Realschule plus wurden zwischen 4. und 15. Mai mehrere Fenster und eine Innentür beschädigt. Nach Auskunft der Polizei spritzten die Täter auch zwei mit Wasser gefüllte Feuerlöscher leer. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Das Gebäude an der Nagelschmiedsbergtreppe steht seit über einem Jahr leer. Hinweise an die Polizei: Telefon 06331/5200, E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de.