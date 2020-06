Zum wiederholten Mal ist das Naturdenkmal „Bösbrunnen“ bei Hengsberg Ziel von Vandalismus geworden.

Nachdem in der Vergangenheit große Quadersteine von dort verschwunden sind, hatten Unbekannte auch schon mal ein ehemaliges Weidegatter von der Wiese geschleppt und über den Brunnen gelegt. Außerdem fanden sich die Reste einer Grillstelle. Wie Ortsvorsteher Walter Kossin informierte, wurde neuerdings der Abfluss verstopft und der große Waschstein, der so heißt, weil früher die Hengsberger Frauen die Wäsche auf einem solchen Stein ausgewrungen und abgelegt haben, in das Wasserbecken befördert.

Anzeige erstattet

„Das müssen mehrere Leute gewesen sein“, vermutet Kossin. „Eine einzelne Person kann unmöglich den schweren Findling ins Wasser geworfen haben.“ Außerdem wurde ein Teil der Einfassung, die aus kleineren Sandsteinen besteht, ebenfalls demoliert. Der Schaden beläuft sich auf 300 bis 400 Euro. Kossin hat den Vandalismus dem Garten- und Friedhofsamt gemeldet. Die Stadt wird jetzt eine Anzeige gegen Unbekannt erstellen. Zu möglichen Strafen konnte die Stadt derzeit noch keine Angaben machen, wies aber darauf hin, dass die Schädigung von Naturdenkmälern nach Naturschutzrecht als Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

„Möglich, dass alles im Sande verläuft, aber der Ortsbeirat will ein Zeichen setzen, dass dies nicht tatenlos hingenommen wird“, ergänzte Ratsmitglied Michael Hoffmann, der zusammen mit Kossin im Frühjahr/Sommer 2013 den Brunnen und die Umgebung aus dem Dornröschenschlaf geweckt hat. Der Bösbrunnen, eine ungefasste Quelle, lieferte bis 1907 Trinkwasser für Menschen und Tiere. Dann wurde Hengsberg an die Wasserversorgung angeschlossen.