Mit Ketchup und Eiern haben Unbekannte in der Nacht auf Montag eine Fensterbank, den Gartentisch, den Boden und einige Sitzkissen einer Terrasse in der Naßheckenstraße beschmiert. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Pirmasens unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.