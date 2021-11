In der Nacht auf Montag haben Unbekannte auf dem katholischen Friedhof Busenberg an mehreren Grabstätten Verwüstungen angerichtet und die Bepflanzung beschädigt oder ganz herausgerissen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe. Sie bittet Zeugen und Geschädigte darum, sich mit der Polizeiinspektion Dahn, Telefon 06391/9160 oder E-Mail pidahn@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.