Die US Army wird Pirmasens wohl zum Monatsende den Rücken kehren, aber dafür kommt die US Air Force. Die Luftwaffe erhebt Ansprüche auf die freiwerdende Liegenschaft des US Medical Materiel Centers. Was genau die US-Luftwaffe mit den Gebäuden und Lagerhallen vor hat, weiß der Pirmasenser OB Markus Zwick noch nicht. Er hat deshalb ein Treffen mit einem hochrangigen US-Offizier vereinbart.

Der OB sieht für das geräumte medizinische Versorgungsdepot der Amerikaner zwei Varianten: militärische Nutzung oder die Entwicklung eines interkommunalen Gewerbegebiets, zusammen mit der Stadt Rodalben. Was Zwick überhaupt nicht will: dass es künftig in der Liegenschaft eine reine Lagerflächennutzung durch die Air Force gäbe, um hier irgendwelche Module oder Waffensysteme abzulagern. „Davon haben Pirmasens, Rodalben und der Landkreis nichts, weil uns 53 Hektar potenzielle Gewerbefläche abgehen würde und weil die militärische Nutzung nicht verbunden wäre mit einer erwähnenswerten Zahl von Arbeitsplätzen.“

