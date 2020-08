Selbst für Pirmasenser Verhältnisse mit der Luftkampfübungsanlage Polygone war der Überflug von US-Transportmaschinen am Donnerstagmittag ungewöhnlich. Sechs Flugzeuge vom Typ C-130 Hercules überflogen die Stadt − deutlich hörbar und in geringer Höhe. Die Maschinen flogen so tief, dass die Schrift auf den Tragflächen mit bloßem Auge erkennbar war. Laut einem Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr waren die sechs Propellermaschinen auf dem Rückflug zur Airbase Ramstein und mussten ein Stück über die Südwestpfalz fliegen, bevor sie die Freigabe für den Landeanflug erhielten. Dabei überflogen sie auch Pirmasens in einer Höhe von 300 bis 400 Metern. „Der Flug erfolgte unter Einhaltung der flugbetrieblichen Bestimmungen“, betonte der Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr gegenüber der RHEINPFALZ. Woher die Maschinen kamen und warum sie ausgerechnet über Pirmasens flogen, konnte der Luftfahrtamtssprecher nicht sagen. Ein Zusammenhang mit der Luftkampfübungsanlage Polygone in der Nähe der Husterhöhe bestehe nicht.