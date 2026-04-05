Der FC Schmittweiler-Callbach bekommt laut Spruchkammer die Punkte vom Spiel Mitte März. Der TSC erwägt aber, Widerspruch gegen das Urteil einzulegen.

Die Spruchkammer des Verbands hat entschieden, dass das nach 80 Minuten beim Stand von 1:2 abgebrochene Fußball-Landesligaspiel des TSC Zweibrücken gegen den FC Schmittweiler-Callbach für den Gegner gewertet wird.

Das war passiert: Mitte März konnte TSC-Spieler Francis Sesay nach einem Pressschlag in den Unterleib nicht weiterspielen. Nachdem der ehemalige Verbandsliga-Spieler des FK Pirmasens vom Platz neben die Seitenlinie gebracht wurde, verlor er das Bewusstsein. Krankenwagen und Notarzt wurden gerufen. Die vom Pirmasenser Denis Jung gecoachten Gastgeber wollten danach nicht mehr weiterspielen. Die Gäste schon, das vermerkte der Schiedsrichter auch so.

Der TSC erwägt nach erstem Bekunden seines Sportlichen Leiters, Hakan Haliloglou, Widerspruch gegen dieses Urteil einzulegen. Die Zweibrücker haben zwar am Gründonnerstag mit dem wieder fitten Sesay gegen Rodenbach mit 3:2 gewonnen, schweben aber trotzdem noch in Abstiegsgefahr. Nächsten Sonntag gastiert der TSC in Bundenthal.