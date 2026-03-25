Sexuelle Übergriffe an Kindern sind immer abscheulich. Besonders erschreckend sind die Verhältnisse, in denen sich die Taten ereignet haben.

Ein 65-Jähriger, der sich an Minderjährigen vergreift, die nicht nur seine Kinder, sondern sogar schon seine Enkel sein könnten. Das alles geschieht nicht nur einmal, sondern vielfach. Es handelt sich nicht um ein Opfer, sondern um mehrere Mädchen. Das ist nicht nur strafrechtlich in höchstem Maße relevant, sondern auch widerwärtig. Pfui, Teufel!

Extrem erschreckend ist, welche Parallelstrukturen es in Pirmasens gibt. Neben der heilen Welt der Sonntagsreden existiert eine Gesellschaft, in der es nicht mal Fragen aufwirft, wenn minderjährige Mädchen immer wieder alleine oder mit Freundinnen bei einem wildfremden Mann übernachten, der 50 Jahre älter ist. Es gibt in Pirmasens Eltern, die sich nicht wundern, wenn ihre unter 14-jährigen Töchter mit einem geschenkten Fernsehgerät, einem neuen E-Scooter oder einem schicken Smartphone nach Hause kommen. Der 65-Jährige hat sich diese Situation zunutze gemacht. Er hat die dramatischen Lebensverhältnisse der Kinder ausgenutzt. Er hat ihnen das gegeben, was sie zu Hause nicht bekommen haben: Anerkennung. Die Dankbarkeit der Mädchen hat er schamlos ausgenutzt und sich an ihnen sexuell vergriffen. Er hat extrem verwerflich und perfide gehandelt. Seine Opfer werden lange darunter leiden.