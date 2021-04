Das Landgericht Zweibrücken hat am Montag ein Urteil über einen 28-Jährigen gefällt. Der Mann hatte Polizisten mit einem Messer attackiert. Die Richter lehnten es ab den Angeklagten in eine Psychiatrie einzuweisen.

Stattdessen muss der Mann aus Pirmasens wegen seiner Alkohol- und Drogensucht in eine Entziehungsanstalt an. Wegen des Messerangriffes auf Polizisten, die ihn im Juni 2018 in die Psychiatrie in Städtische Krankenhaus zurück bringen sollten, kann er nicht bestraft werden. Er leidet nämlich seit Jahren unter paranoider Schizophrenie. Zur Tatzeit hatte er zudem Alkohol und Medikamente intus. Die Kammer lehnte die von der Staatsanwältin beantragte Unterbringung in eine psychiatrische Anstalt ab, weil dafür die Voraussetzungen fehlen. Verteidiger Christian Zimzow sagte im Plädoyer über seinen Mandanten: „Er wollte schlichtweg erschossen werden.“

Davon gehe auch die Kammer aus, so die Vorsitzende Richterin Susanne Thomas. Sie ging in ihrer Urteilsbegründung noch einmal auf das Geschehen an diesem Junitag ein, das sich in der Wohnung des Beschuldigte in der Hauptstraße abgespielt habe. Eine Kommissarin und ihre beiden Kollegen wollten den Mann zurück in die Psychiatrie bringen, wo er sich eigenmächtig entfernt habe. Nachdem die Beamten an er Tür geklopft hatten, öffnete der Angeklagte sie mit zwei Küchenmessern in der Hand und bedrohte die Beamten. „Er schießt mich doch – traut euch“, habe er zu den Beamten gesagt, so die Richterin. „Die Beamte verhielten sich besonnen. Mit durchgeladenen Pistolen hatten sie wiederholt den Schusswaffengebrauch angedroht, bis der Beschuldigte letztlich die Messer vor ihnen auf den Boden warf“, erzählte die Richterin. Wegen des Angriffs gegen die Beamten, des Widerstands und der Beleidigungen der Polizisten könne der Beschuldigte nicht bestraft werden. Für seine Unterbringung in die Psychiatrie müsse „eine bestimmte Wahrscheinlichkeit der Begehung weiterer Straftaten“ vorliegen, die die Kammer so nicht sehe. Das Gericht habe sich schwer getan bei der Frage, ob der Mann eine Gefahr für die Allgemeinheit ist. Er habe in Vergangenheit durch selbst verfasste „Rap-Texte bekundet, dass er, neben Mordfantasien, auch Angst vor sich selbst habe, so die Richterin. „Wir suchen so lange, bis wir einen Therapieplatz finden, bei der Sie wegen Ihrer Alkohol- und Drogensucht und daneben wegen ihrer Krankheit behandelt werden können“, sagte die Vorsitzende. „Bis dahin bleiben sie in Klingenmünster vorläufig unterbracht.