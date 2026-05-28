Im Streit um die Begleichung von Schulden hat das Pirmasenser Jugendschöffengericht ein Urteil gefällt. Dem Geschädigten bringt dies das Augenlicht nicht mehr zurück.

Die 40 und 60 Jahre alten Männer erhielten je zwei Jahre und vier Monate. Die 19 und 20 Jahre alten Mitangeklagten wurden zu je einem Jahr und fünf Monaten verurteilt. Das Gericht hat die Strafen auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Am achten Verhandlungstag hielten zunächst die fünf Verteidiger ihre Plädoyers, nachdem am vorherigen Termin Staatsanwaltschaft und Nebenklage vorgetragen hatten. Der Verteidiger des 40-jährigen mutmaßlichen Schuldners, Walter Höh, stellte sein Plädoyer unter das Motto: „Nichts Genaues weiß man nicht“ und warnte davor, „alle fünf Beteiligten als Gruppe“ zu betrachten. Er betonte das Schweigerecht der Angeklagten und äußerte Zweifel an der Glaubwürdigkeit des 37-jährigen Lebensmittelhändlers, dessen 42-jährigen Bruders und des 69-jährigen Vaters.

Höhe und Herkunft der angeblichen Schulden in Höhe von 11.000 Euro seien „nebulös“, allein Lebensmittelkäufe erklärten den Betrag nicht. Möglich seien auch Zahlungen für Fluchthilfe. Als „dubios“ bezeichnete Höh die wechselhaften Aussagen eines Angestellten des Händlers, der sich bedroht gefühlt habe.

Messer nur zur Verteidigung dabeigehabt?

Höh verwies darauf, der Staatsanwalt sei selbst von einer „Spontantat“ ausgegangen – ein dynamisches, eskalierendes Geschehen, bei dem jemand schwer verletzt wurde. Das sage nichts darüber aus, wer was getan habe, so Höh. Eine Spontantat begründe schwerlich Mittäterschaft. Handlungen Einzelner seien nicht ohne Weiteres den anderen zurechenbar. Die Aussage eines Zeugen, alle fünf Angeklagten hätten mit gleichen Bewegungen und Schlaggegenständen auf den am Boden Liegenden eingeschlagen, hielt er für unglaubwürdig.

Das Messer habe sein Mandant in Abwehrhaltung bei sich geführt; die Verletzungen bei der Wegnahme stünden nicht im Zusammenhang mit der schweren Augenverletzung des 37-Jährigen. Dieser Exzess sei einer anderen Person zuzurechnen. Es sei nicht geklärt, wer Geschädigter oder Angreifer war und wer welche Tat begangen habe. Eine konkrete Tathandlung sei nicht nachweisbar. Höh forderte Freispruch. Dem schlossen sich die vier anderen Verteidiger an.

Richterin betrachtet Vorgeschichte der Tat

Das Gericht bewertete die Beweislage anders. Es sprach die fünf Angeklagten der gemeinschaftlichen schweren sowie der gemeinschaftlichen gefährlichen Körperverletzung schuldig. Die Freiheitsstrafen für die beiden Älteren konnten gesetzlich nicht zur Bewährung ausgesetzt werden. Bei den drei Heranwachsenden ordnete das Gericht Bewährung an. Der nicht berufstätige 20-Jährige muss 200 Sozialstunden leisten. Die beiden berufstätigen 19-Jährigen zahlen je 2000 Euro an den Pfälzischen Verein für soziale Rechtspflege und erhalten einen Bewährungshelfer.

Vorsitzende Richterin Kathrin Krieger teilte das Geschehen des 19. Februar vergangenen Jahres in Vorgeschichte und Haupttat. Zunächst habe es ein Zusammentreffen zwischen dem 40-Jährigen und den drei Nebenklägern gegeben. Die zuerst verbale, dann körperliche Auseinandersetzung lasse sich nicht im Detail rekonstruieren, so Krieger. Die Nebenkläger beschönigten die Vorgeschichte, insbesondere die Frage, um welche Gelder es ging.

Fest stehe, dass der 37-Jährige eine schwere Augenverletzung erlitt – er hat auf einem Auge nur noch fünf Prozent Sehkraft. Ein Anruf des 40-Jährigen beim 60-Jährigen zur fraglichen Zeit sei dokumentiert und markiere die Zäsur. Danach seien die weiteren Angeklagten hinzugekommen und hätten mit Gegenständen auf die drei Nebenkläger eingeschlagen.

Identische Aussagen wirken unglaubwürdig

Diese Schilderungen seien glaubhaft; Widersprüche seien nicht gravierend. Im Gegenteil: Identische Aussagen wären unglaubwürdig, erklärte Krieger. Die Angaben passten zu objektiven Beweisen: eine mit Blut behaftete Waffe im Gebüsch, Blutspuren wenige Meter von der Haustür entfernt und ein abgespieltes Video.

Angesichts des dynamischen Geschehens könnten die Zeugen nicht genau zuordnen, wer welchen Schlag führte. Die Ehefrau des 40-Jährigen habe hingegen deutliche Entlastungstendenzen gezeigt, als sie behauptete, die Nebenkläger nicht gesehen zu haben.

Das Gericht ging von Mittäterschaft aus. Eine vorherige Absprache habe es zwar nicht gegeben, aber ein „gemeinsames Agieren vor Ort, das von allen gewollt war“. Der 40-Jährige habe sich zwar in einer einschüchternden, bedrängenden Situation gesehen, als die drei Nebenkläger wegen der Schulden zu ihm kamen. Auch die Filmaufnahmen seien eine Provokation gewesen. Das gemeinschaftliche Vorgehen mit Waffen gegen drei Geschädigte zeige jedoch hohe Brutalität und Gefährlichkeit, mit schweren Verletzungen und psychischen Folgen.

Die vier weiteren Angeklagten seien davon ausgegangen, dem 40-Jährigen zu helfen. Aber ein derart aggressives Vorgehen sei nicht zu rechtfertigen, sagte Krieger. Wegen der Schwere der Schuld komme bei den Heranwachsenden nur eine Freiheitsstrafe in Betracht, die aufgrund positiver Sozialprognose zur Bewährung ausgesetzt werden könne.