Das Urteil gegen den 29-jährigen Audifahrer sorgt für Empörung und zeigt: Was juristisch richtig ist, lässt sich nicht immer mit Gerechtigkeitsempfinden vereinbaren.

Selten bewegt ein Strafprozess die Region derart wie jener zum tödlichen Unfall am Braunsberg im September 2023. Empörung, Anteilnahme und Fassungslosigkeit dominieren Gespräche und Social-Media-Kommentare zu dem Fall. Erschwerend hinzu kommt, dass der Angeklagte in der Südwestpfalz kein Unbekannter ist und mit seinen öffentlichen Auftritten in der Vergangenheit polarisierte.

Mit bis zu 231 Stundenkilometern steuerte er seinen Audi durch den Wald. Für wohl jeden, der die Strecke zwischen Salzwoog und Ludwigswinkel kennt, eine komplett wahnsinnige Vorstellung. Allein wegen dieser Rücksichtslosigkeit würden sich viele wünschen, dass der 29-Jährige nie wieder einen Führerschein bekommt.

Wer so fährt, vor Gericht keinerlei Reue zeigt und bei der Besprechung der Todesursachen der Opfer lieber auf dem Smartphone herumtippt, sammelt wenige Argumente, um ihm eine milde Strafe zu gönnen. Dennoch ist es für unseren Rechtsstaat entscheidend, dass auch so jemand ein faires Verfahren bekommt – so unsympathisch sein Auftreten auch ist.

Das Landgericht hat ihn nun zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Das mag juristisch plausibel und korrekt sein – das zu beurteilen, bleibt den Experten überlassen –, den normalen Bürgern ist dieses Strafmaß allerdings schwer zu vermitteln. Rein rechtlich trägt am Ende niemand die Verantwortung für den Tod des Ehepaars. Besonders für die Angehörigen stellt das Urteil dadurch maximal einen schwachen Trost dar. Nach Gerechtigkeit fühlt sich das nicht an.