Mehr als zweieinhalb Jahre nach dem tödlichen Unfall am Braunsberg wurde der 29-jährige Audifahrer zu einer Haftstrafe verurteilt. So hat das Gericht sein Urteil begründet.

Die sechste Strafkammer des Zweibrücker Landgerichts hat ihr Urteil im Raserprozess gefällt: Der 29-jährige Audifahrer, der einen Unfall verursachte, bei dem zwei Menschen starben, muss für zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Zusätzlich wurde eine zweijährige Führerscheinsperre gegen den Mann verhängt. Das bedeutet, dass sich die Strafe für den Angeklagten im Vergleich zum ersten Urteil reduziert hat.

Hintergrund: Im September 2023 raste der Südwestpfälzer mit seinem hochmotorisierten Audi RS 5 mit Spitzengeschwindigkeiten von über 230 Stundenkilometern über die schmale und kurvige Landstraße auf dem Braunsberg zwischen Salzwoog und Ludwigswinkel. In einer Kurve kollidierte er direkt hintereinander mit drei Fahrzeugen. In das letzte davon, einen Seat Leon, krachte er frontal. Zu diesem Zeitpunkt war der Audi laut Unfallgutachten trotz der zwei vorherigen Zusammenstöße immer noch 95 bis 106 Stundenkilometer schnell. Beide Insassen, ein Ehepaar aus Baden-Württemberg, starben noch am Unfallort.

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BGH hob erstes Urteil auf

Im Dezember 2024 wurde der heute 29-Jährige zu dreieinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Seinen Führerschein sollte er nach Auffassung der damaligen Strafkammer frühestens nach drei Jahren wieder beantragen dürfen. Gegen diese Entscheidung hatte der Südwestpfälzer Revision eingelegt – mit Erfolg. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das Urteil aufgehoben und zur neuen Verhandlung an eine andere Strafkammer des Landgerichts zurückverwiesen. Da nur der Angeklagte Revision eingelegt hatte, gilt das Verschlechterungsverbot. Dadurch darf die Strafe nicht höher ausfallen als im ersten Verfahren.

Dieses Verbot kam beim neuen Urteil, das der Vorsitzende Richter Christian Orth am Donnerstag verkündete, allerdings nicht zum Tragen. Der Audifahrer wurde nämlich wegen eines anderen Straftatbestands verurteilt als noch Ende 2024: Zwar wurde der 29-Jährige nach wie vor eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens für schuldig befunden, allerdings nicht mit Todesfolge, sondern mit fahrlässiger Gefährdung für Leib und Leben anderer Menschen. Allein dadurch wären drei Jahre Haft das höchstmögliche Strafmaß gewesen.

Kein Vorsatz nachweisbar

Richter Orth erklärte, dass es die Kammer als erwiesen ansehe, dass der tödliche Ausgang des Unfalls für den Angeklagten weder erkennbar noch vermeidbar gewesen sei. Zwar habe der Südwestpfälzer eindeutig ein Rennen gegen sich selbst veranstaltet und sich laut Orth rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Ein Gefährdungsvorsatz könne ihm aber nicht nachgewiesen werden. Das war bereits der Knackpunkt im ersten Urteil gewesen. Die damalige Kammer konnte den Vorsatz nicht rechtssicher begründen, was letztlich zur Aufhebung des Urteils durch den BGH führte.

Der Audifahrer hätte schon vor der Kurve, in der sich die Kettenreaktion an Kollisionen ereignete, erkennen müssen, dass er die Gesundheit und das Leben anderer gefährdet. Das war nach Auffassung des Gerichts nicht der Fall, sagte Orth. Der Vorsitzende Richter ergänzte, dass es für die Bewertung des Gerichts irrelevant sei, wie extrem schnell der Angeklagte vorher über den Braunsberg fuhr. Nur der konkrete Zeitpunkt in der Unfallkurve könne berücksichtigt werden.

Keine Zeit zum Reagieren

Der Mazda einer 62-jährigen Südwestpfälzerin, mit dem der Audi zuerst kollidierte, war deutlich zu weit in der Mitte unterwegs. Das zeigt ein Video, das die damals 18-jährige Beifahrerin des Angeklagten unmittelbar vor dem Unfall aufnahm, und es wurde durch das Gutachten des Sachverständigen bestätigt. 0,5 bis 0,7 Meter soll die Frau die gedachte Mittellinie überfahren haben – eine Fahrbahnmarkierung gibt es dort nicht.

Nach dem Verständnis der Kammer hätte der Angeklagte den ersten Zusammenstoß und die daraus resultierende Kettenreaktion selbst dann nicht vermeiden können, wenn er mit angepasster Geschwindigkeit gefahren wäre. Der Platz habe zwar ausgereicht, um am Mazda vorbeizukommen, die Zeit, um entsprechend zu reagieren, aber nicht.

Audi an Grenzen des Möglichen bewegt

Hinzu komme, dass das Gericht nicht ausschließen könne, ob das Ehepaar nicht auch bei angemessener Fahrweise des 29-Jährigen gestorben wäre. Die medizinischen Gutachter schilderten im Laufe des Prozesses, dass tödliche Verletzungen selbst bei geringem Tempo nicht auszuschließen seien. Das und die Erkenntnis des Gutachters, dass der Audifahrer die Kurve wohl erfolgreich durchfahren wäre, wäre der Mazda in seiner Spur gefahren, führten zur Entscheidung des Gerichts.

Wie der Vorsitzende Richter Orth sagte, wirkte es sich für den Angeklagten strafmildernd aus, dass er nicht vorbestraft ist, bei dem Unfall selbst schwere Verletzungen erlitt und das Geschehen entscheidend vom Mazda beeinflusst wurde. Als strafverschärfende Gründe nannte Orth, dass es keinen ansatzweise nachvollziehbaren Grund gegeben habe, das Potenzial des 440-PS-Audi derart auszureizen und das Auto an den Grenzen des physikalisch Möglichen zu bewegen. Der Vorsitzende Richter sprach von einem „kaum zu überbietenden Maß an Rücksichtslosigkeit“.

Erneute Revision?

Der Verteidiger des Angeklagten, Stefan Beck, zeigte sich nach dem Urteilsspruch durchaus zufrieden. „Das Urteil macht auf mich einen Eindruck von größter Richtigkeit. Es wurde sehr sauber juristisch begründet“, so der Rechtsanwalt. Ob er weitere Rechtsmittel einlegen wolle, um seinen Mandanten womöglich doch noch vor dem Gefängnis zu bewahren, ließ der Jurist offen. Um die Strafe zur Bewährung aussetzen können, müsste sie auf eine Dauer von maximal zwei Jahren gedrückt werden.

Eine erneute Revision wolle er „mit aller Gelassenheit“ prüfen. Für die Entscheidung bleibt eine Woche Zeit. Verzichtet die Verteidigung darauf, wird das Urteil rechtskräftig.