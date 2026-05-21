Mehr als zweieinhalb Jahre nach dem tödlichen Unfall am Braunsberg steht fest, was mit dem 29-jährigen Audifahrer passiert: Er muss für mehrere Jahre ins Gefängnis.

Die sechste Strafkammer des Zweibrücker Landgerichts hat ihr Urteil im Raserprozess gefällt: Der 29-jährige Audifahrer, der den Tod zweier Menschen verschuldete, muss wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens für zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Zusätzlich wurde eine zweijährige Führerscheinsperre gegen den Mann verhängt.

Im September 2023 raste der Südwestpfälzer mit seinem hochmotorisierten Audi RS 5 mit Spitzengeschwindigkeiten von über 230 Stundenkilometern über die schmale und kurvige Landstraße auf dem Braunsberg zwischen Salzwoog und Ludwigswinkel. In einer Kurve kollidierte er direkt hintereinander mit drei Fahrzeugen. In das letzte davon, einen Seat Leon, krachte er frontal. Zu diesem Zeitpunkt war der Audi laut Unfallgutachten trotz der zwei vorherigen Zusammenstöße immer noch 95 bis 106 Stundenkilometer schnell. Beide Insassen, ein Ehepaar aus Baden-Württemberg, starben noch am Unfallort.

Mehr zum Thema

Mehr zum Urteil und den Hintergründen lesen Sie später auf rheinpfalz.de.