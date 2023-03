Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen gewerbsmäßigen Betrugs in vier Fällen, veruntreuender Unterschlagung in zwei Fällen, Bedrohung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat das Schöffengericht Pirmasens am Donnerstag einen 26-jährigen Pirmasenser zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Außerdem darf ihm die Fahrerlaubnisbehörde vor Ablauf von zwei Jahren keinen Führerschein erteilen. Und er muss fast 6400 Euro, die er durch die Straftaten erlangt hat, an die Staatskasse zahlen.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann zehn Straftaten zur Last gelegt. Im Dezember 2017 mietete der Angeklagte ein Stromaggregat zunächst an, kaufte es dann für