Den Pirmasenser Horst Frank haben wir diese Woche in der Fußgängerzone angesprochen. In unserem Spontaninterview hat er uns verraten, wie er seinen Urlaub verbringt und warum er dabei auf sein E-Bike schwört.

Guten Tag! Wer sind Sie denn und was machen Sie hier?

Ich bin Horst Frank, habe Urlaub und gehe gerade ein bisschen durch die Fußgängerzone.

Wie haben Sie denn die Osterfeiertage verbracht?

Eigentlich wollte ich wegfahren, aber das Wetter war ja nicht so besonders. Da bin ich zuhause geblieben. Aber jetzt habe ich drei Wochen Urlaub, dann arbeite ich eine Woche und dann habe ich wieder zwei Wochen Urlaub.

So kann man es haben! Haben Sie in Ihrem Urlaub etwas Bestimmtes geplant?

Ja, vielleicht bin ich wieder mit dem Fahrrad unterwegs. Vielleicht wieder im Donautal, da war ich schon öfter. Landschaftlich ist es super dort.

Reisen Sie mit dem Wohnwagen dort hin?

Nein, mit dem Auto. Da sind hinten die Räder drauf. Vor Ort haben wir eine Ferienwohnung.

Fahren Sie auch in Pirmasens Fahrrad bei der Topographie?

Eher in der Umgebung. In Pirmasens gibt es wenige Radwege, deshalb fahre ich meist etwas außerhalb.

Was sind denn Ihre Lieblingsplätze zum Fahren?

Meine Haus- und Hofstrecke geht in Richtung Zweibrücken über Contwig und über Hornbach wieder zurück. Das sind so 40 bis 45 Kilometer. Das ist so meine Hausstrecke.

Wie lange betreiben Sie dieses Hobby schon?

Eigentlich schon immer. Ich nutze mittlerweile auch ein E-Bike, weil die Knochen nicht mehr so mitmachen. Vorher hatte ich ein ganz normales Rad, mittlerweile geht es nur noch elektronisch.

Das ist ja auch entspannter…

Ja, das stimmt. Wobei es auch anstrengend sein kann, weil man ja immer nur reinstrampelt. Aber die Technik funktioniert einwandfrei, ich möchte das Bike nicht mehr missen.

Wer ist denn dabei, wenn Sie unterwegs sind?

Meistens bin ich alleine oder fahre mit meiner Ehefrau. Die Nachbarn kommen auch ab und an mit, wir sind befreundet.

Das klingt gut. Dann vielen Dank fürs Mitmachen und einen schönen Urlaub!

Gerne! Schönen Tag noch.