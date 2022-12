Donnernder Applaus der Gäste im Vereinsheim der Naturfreunde Pirmasens am Gefällerweg begleitete am Sonntag den Höhepunkt der Weihnachtsfeier: Oberbürgermeister Markus Zwick zeichnete die langjährige zweite Vorsitzende des Vereins, Heide Mannsee, mit der Landgrafenmedaille der Stadt Pirmasens aus und würdigte damit ihr außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement. In ihrer Funktion sei sie zu einer Institution im Verein geworden, bescheinigte ihr der Oberbürgermeister. Ohne Mannsees Tatkraft sei das Vereinsleben in seiner jetzigen Form nicht denkbar. Auf solche Menschen könne man als OB stolz sein, meinte Zwick.

Die von der Auszeichnung völlig überraschte 76-Jährige ist seit 1963 Mitglied der Naturfreunde und hat seit 26 Jahren das Amt der zweiten Vorsitzenden inne. Sie ist maßgeblich beteiligt an der Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen wie dem Seniorennachmittag, der Erstellung der regelmäßig erscheinenden Mitgliederbriefe, der Pflege der Mitgliederverzeichnisse und der damit verbundenen Ehrungen. Bei personellen Engpässen hilft Heide Mannsee bereitwillig aus und repräsentiert auf Landeskonferenzen den Verein und die Stadt Pirmasens. Dafür gebühre ihr viel Anerkennung, sagte der OB.