Der im April abgesagte Termin wird nachgeholt

Verschoben ist nicht aufgehoben – zumindest nicht immer, selbst in der Zeit der Corona-Pandemie, da viele kulturelle Veranstaltungen dem Rotstift zum Opfer gefallen sind. Und so plant die Veranstaltungsagentur S-Promotion den ursprünglich für April angekündigten Auftritt des Kabarettisten Urban Priol nun am Mittwoch, 9. September, ab 20 Uhr in der Pirmasenser Festhalle stattfinden zu lassen.

„Im Fluss“ heißt Priols Programm, und einem Fluss im ständigen Wandel gleich ist es auch. Mit Argusaugen verfolgt der Kabarettist den steten Strom des politischen Geschehens, auch wenn für Priol besonders die großkoalitionäre deutsche Politik der letzten Jahre eher an einen Stausee erinnert als an ein fließendes Gewässer. Mit Freude stürzt er sich in die Fluten des täglichen Irrsinns, taucht in den Abgrund des Absurden, lästert lustvoll und hat dabei genauso viel Spaß wie sein Publikum. „Im Fluss“ ist wie ein Rafting-Trip mit rasantem Tempo bei dem sich Urban Priol sicher auch mit dem Coronavirus und seinen Folgen beschäftigen wird.