Wie die Kreisverwaltung Südwestpfalz informierte, kam es am Donnerstag landesweit zu einem Ausfall des Kfz-Zulassungssystems, der auch die Behörde auf dem Sommerwald betraf. Im Lauf des Nachmittags stand der Service wieder zur Verfügung.

Da die Zulassungsstelle der Kreisverwaltung von Montag bis Mittwoch wegen einer Softwareaktualisierung geschlossen war, sei das Besucheraufkommen am Donnerstag sehr hoch gewesen, teilte die Behörde mit. Die Kreisverwaltung rechnet deshalb mit einem höheren Andrang am Montag und bittet darum, auf einen anderen Tag in der kommenden Woche auszuweichen.