Auch in ihrer siebten Auflage war die Bärmesenser Hexentour ein voller Erfolg. Die Veranstalter dürfen auf einen neuen Besucherrekord hoffen.

Bereits im Vorverkauf waren 3000 Tickets für die inzwischen siebte Auflage der Bärmesenser Hexentour verkauft worden, verkündete Organisator Jürgen „Chick“ Kölsch bei der Eröffnung. Der Andrang an den Abendkassen der Kneipen lässt auf einen neuen Rekord hoffen. Mit dem Pirmasenser DJ El1as und Jörg „Schorni“ Wittmer stellte Kölsch „zwei Verrückte“ vor, die in diesem Jahr das Kneipentour-Team verstärkten und sowohl auf dem Platz vor dem Café Unico als auch an den einzelnen Locations gehörig für Stimmung sorgten.

Das Erfolgsgeheimnis der Hexentour ist längst ein offenes: Es sind nicht große Namen oder perfektionierte Auftritte, für die die Besucher sogar weite Anfahrtswege in Kauf nehmen, sondern es hat sich herumgesprochen, dass man in Pirmasens ein Angebot vorfindet, das in seiner Vielfalt und Originalität kaum zu toppen ist.

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19 Musik-Acts sorgen für reichlich Abwechslung

Ob bei der Aftershow-Party im Matrix, im Next Level oder in der Shisha-Bar Habibi – wo DJs auflegten, beherrschten schnelle Beats und Bässe das akustische Geschehen, zu dem Country Rock von „Lucky Random“ im Irish Pub und Dirk Kühns akustische Coversongs im Café Schuhstadt ein Kontrastprogramm boten. Insgesamt 19 Musik-Acts waren in der gesamten Innenstadt zu bewundern. Entsprechend war die Horebstadt bis tief in die Nacht mit Leben gefüllt.

Etliche Menschen bahnten sich ihren Weg durch die oftmals proppenvollen Kneipen. So war bereits zu recht früher Stunde im Dauweschlag gefühlt jeder Quadratzentimeter des Innenraums gefüllt mit Gästen, die zwar sehr viel Geschick mitbringen mussten, um ihr Getränk unverschüttet zu konsumieren, aber dennoch – oder gerade deshalb – einen Heidenspaß hatten. „Wir sind aus Trier gekommen und es ist einfach unglaublich hier“, schwärmten vor dem Eingang Gäste, die gemeinsam mit vier Einheimischen die Kult-Kneipe am Exe besuchten, aus der gerade die „wunderschöne Layla“ – inbrünstig intoniert von den „Palomas“ – schallte.

Wie Weihnachten und Ostern

Zu einem herrlich erfrischenden Wechselbad wurde der Abend, hinweggefegt die eigenen musikalischen Vorlieben, man wollte einfach nur feiern. Da grölten Teens inbrünstig Schlager der 70er mit, und damals Geborene zappelten zu rasanten Techno-Beats. Und dann war es auch ein wenig wie Weihnachten und Ostern zusammen: Man trifft plötzlich viele liebe Bekannte, die man eine gefühlte Ewigkeit nicht gesehen hat. Man erzählt, lacht, gibt Empfehlungen für die weitere Gestaltung des Abends – auch diese Begegnungen machen die Hexentour aus.

Alles in allem eine wohltuende, entspannende und doch spannende Mixtur aus Kultur, Party und Wanderung. Ja, viele machten sich zu Fuß auf den Weg und nutzten die Gelegenheit, zwischen den Locations an frischer Luft fit zu werden für das nächste Kaltgetränk. Wer es bequem haben wollte, wartete auf einen der vier Stadtwerke-Busse, die die Strecke zwischen Husterhöhe, Exerzierplatz und Volksgarten abklapperten. So manche Haltestelle wurde dann wie von selbst zu einer eigenen Location.

„Beleben Sie die Kneipenkultur in Pirmasens“, forderte Bürgermeister Michael Maas bei der Eröffnung, was sich die Gäste denn auch zu Herzen nahmen. Das verregnete Schlabbeflicker-Festival im vergangenen Jahr habe gezeigt, was man besser machen müsse, und deshalb sei für die Hexentour bestes Wetter organisiert worden, scherzte er und bemerkte, dass ein Besuch der hiesigen Kneipen auch abseits der Tour lohnenswert ist.