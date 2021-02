In Winzeln haben die Regenfälle der vergangenen Tage für Probleme gesorgt. Im Bereich der Baustelle in der Gersbacher Straße/Oskar-Metz-Straße wurde ein Teil der provisorischen Straßendeckschicht aufgrund von Dauerregen unterspült. Die Stadtwerke Pirmasens sperren den betroffenen Bereich bis auf weiteres ab. Eine Reparatur erfolgt laut einer Mitteilung, sobald die Witterung dies zulässt. Die Busse der Linie 203 müssen über die Straße „Am Stockwald“ und die Breslauer Straße umgeleitet werden. Die beiden Haltestellen an der Schule und die Haltestelle Gersbacher Straße stadteinwärts können nicht angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle in beiden Fahrtrichtungen wird in der Großgasse, kurz nach der Einmündung der Straße „Am Stockwald“ eingerichtet.