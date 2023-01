Das Pirmasenser Unternehmer und Kommunalpolitiker Bernd Adler hat Pirmasens verlassen. Adler hat seinen Hauptwohnsitz in der Stadt abgemeldet. Wohin er mit Familie umgezogen ist, wollte er nicht in der Zeitung lesen. Der Unternehmer aus der Einzelhändlerfamilie mit dem gleichnamigen Modegeschäft in der Fußgängerzone war 25 Jahre lang für die CDU im Stadtrat, verschiedenen Ausschüssen und Aufsichtsräten. Bei der vergangenen Kommunalwahl 2019 wurde Adler von den Wählern um 15 Plätze nach vorne gewählt, was aber dennoch nicht für den Einzug in den Stadtrat reichte. Adler wollte ohnehin nicht mehr kommunalpolitisch tätig sein. Nur im Kulturausschuss war der als Jazzmusiker bekannte Pirmasenser noch aktiv. Adler versicherte, dass er weiter in Pirmasens kulturell aktiv sein werde. Unter anderem betreibt er einen Jazzkeller in der Schäferstraße und engagiert sich im Pirmasenser Jazzclub. Für sein kommunalpolitisches Engagement wurde Bernd Adler mit der Stadtehrenplakette in Silber geehrt. Nachrücker für Adler im Kulturausschuss ist der Kunstlehrer am Kant-Gymnasium, Frederic Krämer, der in der Sitzung kommende Woche zum ersten Mal sein Amt ausüben wird. Krämer ist unter anderem durch sein Engagement für den Fehrbacher Wasserturm und das Denkmalensemble im Alten Friedhof bekannt.