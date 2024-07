Die Hetze in Sozialen Medien ist dem Bürgermeister von Fischbach bei Dahn, Michael Schreiber zu viel geworden. Die Angriffe im Internet und das menschliche Miteinander könne er sich und seiner Frau nicht mehr zumuten, begründet Schreiber seinen gestrigen Rücktritt. Der CDU-Politiker war 2014 ins Amt gewählt worden, konnte 2019 seinen Posten mit fast 80 Prozent verteidigen und kam bei der jüngsten Wahl auf nur noch 50 Prozent der Stimmen ohne Gegenkandidat. Ein großes Problem für Schreiber war die Zukunft des Defizitbringers Biosphärenhaus. Schreiber hatte hier vor zwei Jahren die Notbremse gezogen und das Haus geschlossen. Im vergangenen Jahr übergab er den Gebäudekomplex, der einst tausende Besucher pro Jahr anlockte an eine Privatfirma, die wenige Monate später wieder aufgab. An den Sachthemen habe sein Rücktritt nicht gelegen, betonte er am Montag. „Das menschliche Miteinander ist heute unterirdisch“, so Schreiber mit Verweis auf Hetze in Sozialen Medien, die sich an kleinsten Anlässen schon aufhänge. Schreiber wird weiter im Verbandsgemeinderat Dahner Felsenland und als CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender tätig bleiben.

