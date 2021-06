Ein 49-Jähriger wurde in der Nacht zum Samstag beim Autofahren erwischt, nachdem er Drogen konsumiert hatte. Die Polizei kontrollierte ihn und sein Fahrzeug gegen 3.05 Uhr in der Baumbuschstraße in Rodalben. Bei der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest, berichtete die Polizei. Ein erster Drogentest verlief positiv auf Amphetamin. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein hinzugezogener Arzt entnahm dem 49-Jährigen auf der Dienststelle eine Blutprobe. Nach einer Anordnung durchsuchten die Polizisten die Wohnung des Mannes und stellten circa fünf Gramm Amphetamin sicher. Gegen den Fahrer wird nun ermittelt.