Samstagnacht versuchte ein Geschwisterpaar in Dahn vergeblich, mit dem Auto einen schneebedeckten Berg in der Hauensteiner Straße zu erklimmen. Wie sich herausstellte, waren die winterlichen Straßen aber nicht ihr größtes Problem, so die Polizei.

Zunächst habe die Frau, die laut Polizei aus dem eher flachen Landkreis Worms kommt, vergeblich versucht, der Berg hinaufzufahren. Im Anschluss versuchte sich ihr Bruder, der aus der bergigeren Südwestpfalz kommt. Dieser war zwar hartnäckig, scheiterte jedoch ebenfalls „an der schier unlösbaren Aufgabe, den Berg zu erklimmen“, so die Polizei, die „die Gipfelerstürmung“ schließlich beendete. Denn wie sich herausstellte, besaß der Mann zwar keinen Führerschein, hatte aber am Morgen gemeinsam mit seiner Schwester Amphetamin konsumiert. Laut Polizei wurde den beiden eine Blutprobe entnommen, der Führerschein der Schwester wurde sichergestellt. Auf die Geschwister kommen nun mehrere Ermittlungsverfahren zu.