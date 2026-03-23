Die Stadtverwaltung Pirmasens stellt in den kommenden Wochen ihre offiziellen Kopfbögen auf ein neues Erscheinungsbild um. Künftig wird auf Schreiben der Stadt das aktualisierte Logo verwendet – neben dem Schriftzug „PS“ prangt dann der Slogan „Unser Antrieb“. Der Slogan entstand während einer Veranstaltung zum neuen Stadtleitbild und wird von weiteren optischen und inhaltlichen Anpassungen begleitet, so eine Mitteilung der Stadtverwaltung.

Aus Gründen der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit wurden zunächst die vorhandenen Bestände der bisherigen Kopfbögen aufgebraucht. Erst anschließend startet die Einführung der neuen Gestaltung. Aus technischen Gründen erfolgt die Umstellung schrittweise, sodass noch einige Wochen vereinzelt alte Kopfbögen in Umlauf sein können.

Das neue Logo ist ein zentrales Element des Stadtleitbilds, das gemeinsam mit Bürgern sowie Akteuren aus Stadtgesellschaft, Politik und Verwaltung erarbeitet wurde. Unter dem Claim „PS – unser Antrieb“ steht es für die Weiterentwicklung der Stadt und soll die gemeinsame Vision für die Zukunft von Pirmasens sichtbar machen.

Mit der Einführung der neuen Kopfbögen wird das aktualisierte Erscheinungsbild der Stadtverwaltung nun nach und nach auch im Schriftverkehr sichtbar.