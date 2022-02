Das bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz angesiedelte Veterinäramt darf sich mit einem unrühmlichen und zweifelhaften Titel schmücken. Die Tierschutzorganisation Peta führt die Behörde in einem Ranking der „schlechtesten deutschen Veterinärbehörden“.

Peta kritisiert nach wie vor den Umgang des Veterinäramtes mit einem Hund, der in Pirmasens von einem Kind getreten wurde. Peta bekam Videomaterial zugespielt und brachte den Fall an die Öffentlichkeit. Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken teilte kürzlich mit, dass die Ermittlungen eingestellt wurden. Der Grund: Das Kind sei zu jung, um strafrechtlich belangt zu werden. Dabei hatte sich das Ermittlungsverfahren letztlich gegen die Mutter des Kindes gerichtet. Doch sah die Behörde „keinen Anhalt für ein strafrechtlich relevantes Verhalten der Mutter“, wie sie der RHEINPFALZ mitteilte.

Peta ist nach wie vor der Überzeugung, dass das Kind den Welpen misshandelt habe, um ihn als „Kampfhund scharfzumachen“. Das Kind trat mehrfach in Richtung des Welpen und traf ihn den Videoaufnahmen zufolge wiederholt am Kopf. Das Veterinäramt kontrollierte kurz nach Bekanntwerden des Vorfalls die Situation des Hundes vor Ort. Mit der Begründung, dass keine äußerlichen Anzeichen von Misshandlung oder Verhaltensauffälligkeiten festzustellen seien, kam die Behörde aber zu dem Ergebnis, dass das Tier weiterhin in der Familie leben könne. Peta sagt: Der Hund sei immer noch potenziell Misshandlungen ausgesetzt. „Unserer Ansicht nach hätte der Hund keine Minute länger in der Obhut der Familie bleiben dürfen. Kein Tier sollte in solch einem Umfeld leben müssen. Wir können die Entscheidung des Kreisveterinäramtes nicht nachvollziehen“, sagt Peter Höffken, Fachreferent bei Peta. Seit 2012 kürt die Tierrechtsorganisation nach eigener Aussage jährlich die aus Tierschutzsicht positiv oder negativ aufgefallenen Veterinärämter. Im Ranking wird stets die gesamte Behörde genannt, auch wenn oftmals einzelne Verantwortliche positiv oder negativ hervorstachen.