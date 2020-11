In Winzeln regt sich Widerstand gegen einen Vorschlag, während des Ausbaus der Gersbacher Straße den Verkehr über die Mohrbrunner Straße umzuleiten. Der Unmut der betroffenen Bürger sei groß, heißt es in einem Schreiben der Bürgerinitiative Winzeln an Bürgermeister Michael Maas.

Ursprünglich sollte die Umleitung über Stockwald und Breiten Weg führen. CDU/FWB haben als Alternativvorschlag eine Umleitungsstrecke über die Mohrbrunner Straße eingebracht. „Ganz offensichtlich wurden dazu keinerlei Gespräche mit den dadurch betroffenen Anwohnern/Anliegern geführt“, kritisiert der Bürgerinitiative Winzeln. Zusammen mit Anwohnern listet sie Nachteile des Alternativvorschlags auf. So sei der Einmündungsbereich von der Bottenbacher nach rechts in die Mohrbrunner Straße für Lkw und Busse zu eng und denkbar ungeeignet. Hierzu müsste auch an der einzigen in Winzeln noch geöffneten Bankfiliale absolutes Halteverbot eingerichtet werden, der Gegenverkehr aus dem Ort heraus müsste angehalten werden, so die Kritiker. Ein absolutes Halteverbot in der Mohrbrunner Straße würde zu einer Verdrängung in die angrenzenden Straßen wie Hollerstock und Großheimer Straße führen, die mit Fahrzeugen schon zugestellt seien. Insbesondere ältere Kunden von „Sabines Haarstudio“ und vom „Therapie-Zentrum Pirmasens“ stünden vor erheblichen Parkproblemen. Der Friedhof wäre oben von der Gersbacher Straße nicht anzufahren. Bei einer Umleitung unterhalb wäre überhaupt kein Parken mehr am Friedhof möglich. „Sollen dann fünf Monate keine Beerdigungen stattfinden“, fragen die Kritiker?

Wo sollen die Anwohner parken?

Am stärksten betroffen von den Baumaßnahmen dürften nach Auffassung der Bürgerinitiative die unmittelbaren Anwohner der Gersbacher Straße sein. Anwohner hätten sich schon Gedanken gemacht, wo sie parken können, wenn ihre Anwesen nicht angefahren werden können. Das Wohnviertel zum Sportplatz sei ebenso zugestellt wie der Hollerstock. Der Friedhof oben sei nicht möglich. Also unterhalb des Friedhofs parken und die Versorgung so sicherstellen? „Käme diese Umleitung tatsächlich, dann würde auch diese Möglichkeit ausfallen“, so die Bürgerinitiative. Sie führt außerdem an, dass Bäume und Hecken weichen müssten und dass Spaziergänger, Hundeläufer oder Kinder mit Fahrrädern betroffen seien.

Die Bürgerinitiative bittet Bürgermeister Maas, „falls die von CDU/FWB vorgeschlagene Umleitungsvariante tatsächlich in eine ernst gemeinte Diskussion eingehen sollte, uns darüber in Kenntnis zu setzen, damit wir weitere Schritte dagegen organisieren können“.