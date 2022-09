Viele Rimschweilerer sind wütend, dass der Bau eines Verkehrsteilers zu einer Vollsperrung und über 20 Kilometer langen Umleitung führt. Der Landesbetrieb Mobilität argumentiert, dass ihm die Hände gebunden seien.

Am 1. Oktober wird in Pirmasens die neue Filiale von Mc Donald’s eröffnet. Es ist eine der modernsten in Deutschland.

Innenminister Roger Lewentz hat in Worms vier Personen aus der Südwestpfalz ausgezeichnet.

Die Schließung des Wasgau-Marktes in Winzeln sorgt bei Kunden für Unmut und Unverständnis.

Ein 16-Jähriger ist auf dem Schulhof des Helmholtz-Gymnasiums verprügelt und verletzt worden. Er vermutet, buchstäblich Opfer einer Verwechslung gewesen zu sein.

Bei Obersimten soll ein Solarpark entstehen. Davon sollen auch die Bürger profitieren können.

Momentan wird die Spundwand-Baustelle am Schwarzbachufer von einem 27000 Euro teuren Experten begutachtet. Im Oktober soll das Ergebnis vorliegen, bis dahin ruht die Baustelle.

Nach dem Ausscheiden von Thomas Martin als Bürgermeister von Krähenberg sucht die Gemeinde einen Nachfolger. Offenbar will das aber niemand werden.

Reifenbergs Bürgermeister Pirmin Zimmer wollte mit einer Modulbauweise für den Kita-Anbau sehr viel Geld sparen. Das Projekt wird jetzt teurer. Wie viel, hängt nun vom Land ab, das mit dem Förderbescheid auf sich warten lässt, während die Kita aus allen Nähten platzt.