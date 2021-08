Am Donnerstag, gegen 19 Uhr, musste die Feuerwehr zu einem Brand in der Straße „Am Häusel“ (Sommerwald) ausrücken. „Vor Ort stellte sich heraus, dass wohl beim Abflämmen von Unkraut eine Hecke in Brand geraten war. Die Flammen griffen auf den separat stehenden Carport über“, berichtet die Polizei, die ebenfalls vor Ort war. Die Feuerwehr sei mit fünf Fahrzeugen und 20 Leuten im Einsatz gewesen. „Angrenzende Häuser oder Personen wurden dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr weder geschädigt noch gefährdet“, teilt die Polizei mit. Sie schätzt den Schaden am Carport auf rund 5000 Euro.