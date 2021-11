Nach langer Corona-Zwangspause hatten die United Cheerleader Pirmasens – unter strengen Hygienebedingungen – mal wieder einen Wettkampf. Und die Abteilung des TVP war gleich erfolgreich, wurde in Koblenz in der Kategorie Senior Coed Level 3 mit 5,22 Punkten Vize-Landesmeister hinter Urmitz (6,29) und qualifizierte sich somit für die Regionalmeisterschaften, die am 19. Februar stattfinden sollen. Das Team um die Trainerinnen Christine Schieler und Lina Klug bildeten 13 Mädchen und Frauen im Alter von 14 bis 23 Jahren sowie zwei 20- und 27-jährige Männer. „Fokussiert, fehlerfrei und mit ganz viel Spaß sahen schwierige Hebefiguren und Würfe ganz einfach aus“, beschrieb die TVP-Vorsitzende Catharina Simon den Auftritt. Das Foto zeigt (hinten von links) Katharina Kölsch, Celine Müller, Bastian Merz, Benedict Roth, Emily Kissel, (mittlere Reihe) Yasmine Schefsky, Pauline Durm, Ayleen Lambright, Alicia Müller, Jessica Benoit, (vorne) Jacqueline Schefsky, Leonie Weidner, Lisa Straub, Melina Sosov und Selina Auer.