Unikate der Schuhfachschüler aus Pirmasens sollen fürs Schlabbeflicker-Festival werben. Beim Schlabbeflicker-Festival in vier Wochen, wo unter anderem der 260. Geburtstag der Stadt Pirmasens gefeiert wird, sollen Schuhe eine Rolle spielen. „Schließlich sind sie fester Bestandteil der Pirmasenser DNA und haben auch bei der Namensgebung der dreitägigen Veranstaltung Pate gestanden“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Um die Wartezeit auf das Fest zu verkürzen und Gäste neugierig zu machen, stellen angehende Designer, die ihre Ausbildung an der Deutschen Schuhfachschule (DSF) absolvieren, ihre Entwürfe in der Fußgängerzone aus. Jakob Stegemann, Helen Bilstein, Michelle Ernst, Anna Pfülb, Muamer Sefic, Sophie Bauer, Annemarie Hinghaus, Jannick Münich und Amir Hosseini zeigen Schuhe, die sie bei einem Unterrichtsprojekt gefertigt haben, am Alten Markt, im Schaufenster der Firma Wölfling (Hauptstraße 41).

Die Schüler des ersten Jahres stammen aus Oberbayern, der Pfalz, der Oberpfalz, Franken und Mittelfranken. Aufgabe der Schüler war es, eine modische Kollektion für den Frühsommer zu fertigen. Einen lokalen Bezug hat die Pirma-Sohle, die einen historischen Stadtplan samt Verlauf der ehemaligen Stadtmauer in 3D zeigt.

Die Modelle im Schaufenster sind zwar Unikate, während des Schlabbeflicker-Festivals, das in der Innenstadt zwischen Exerzierplatz, Münzplatz und Schlossplatz stattfindet, gibt es aber auch Schuhe zu kaufen. Die Geschäfte sind offen, auch am Sonntagnachmittag.