Einen ungewöhnlichen Kinoabend genossen am Samstag die Besucher des Eisweiher-Parks: Das Pirmasenser Stadtmarketing hatte zu einem Kinoerlebnis unter freiem Himmel am Vorabend des Spielfestes eingeladen. Als die Dämmerung einsetzte und die brütende Hitze vom Tag angenehmen Temperaturen wich, flimmerte die Neuverfilmung von „Aladdin“ über die riesige Leinwand, vor der es sich rund 150 Besucher gemütlich gemacht hatten. Überall wurden Picknickdecken ausgebreitet, und das Areal sorgte mit seinen hohen Bäumen, die auf dem Weg vom Parkplatz zum „Kino“ stimmungsvoll illuminiert waren, für ein wohltuendes Ambiente – das Ganze bei freiem Eintritt. Auch für Verpflegung mit Gegrilltem und Getränken war gesorgt – die Infrastruktur für das bevorstehende Spielfest stand bereits. Alles in allem ein voller Erfolg, bei dem zu wünschen ist, dass der Premiere weitere Ausgaben des Eisweiher-Kinos folgen.