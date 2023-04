Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Martin Gries wird als ein Trainer in die Geschichte des FK Pirmasens eingehen, unter dessen Regie die erste Mannschaft kein einziges Spiel verloren hat. Denn nach dem 2:1-Sieg am Samstag in der Regionalliga gegen den FC Gießen wurde klar, dass aus der Zwischenlösung an der Außenlinie keine dauerhafte Sache wird.

Schon im Pressegespräch nach dem Abpfiff am Samstagnachmittag im Framas-Stadion war aus den Worten von Martin Gries herauszuhören, dass er der Vereinsführung, die ihn gerne bis Rundenende