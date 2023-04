Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Handballer der Turnerschaft Rodalben bleiben diese Saison in der Verbandsliga ungeschlagen. Das 28:25 (12:13) am Sonntagabend beim TuS Neuhofen war der dritte Sieg in Folge. Die TSR ist mit nun 7:1 Punkten Tabellenführer.

„Die Mannschaft wächst immer besser zusammen. Sie überzeugt durch ihre Variabilität und Spielfreude, jeder Einzelne hat zum Sieg beigetragen“, frohlockte Trainer Mirko Pesic.