Ein Unbekannter hat am Freitagmorgen gegen 7.15 Uhr in der Hauptstraße in Münchweiler ein zwölfjähriges Kind angefahren. Der Autofahrer – bislang ist unklar, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte – fuhr laut Polizei davon, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern. Wie die Polizei berichtete, wollte das Kind im Bereich der VR-Bank die Straße überqueren, als es von einem silberfarbenen Auto mit der linken Fahrzeugfront und dem Außenspiegel erfasst wurde. Das Kind zog sich Prellungen zu und wurde zur Beobachtungen von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Fahrer oder der Fahrerin des silberfarbenen Pkw geben können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.