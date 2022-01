Einen Schaden von etwa 3500 Euro hat am Montag ein unbekannter Unfallverursacher an einem blauen Ford C-Max hinterlassen. Der Unfall hat sich laut Polizei zwischen 12.30 und 12.50 Uhr in der Alleestraße vor dem Anwesen Nummer 19 Uhr ereignet. In dieser Zeit hatte der Geschädigte seinen Wagen dort geparkt. Als er nur 20 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er eine massive Beschädigung der Fahrerseite fest. Das verursachende Fahrzeug muss laut Polizei auf der Beifahrerseite erheblich beschädigt sein. Rote Lackanhaftungen blieben am beschädigten Ford zurück. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.