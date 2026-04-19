Am Freitag, 17. April, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des städtischen Krankenhauses, wie die Polizei mitteilt. Demnach stellte der Geschädigte sein Auto zwischen 8.45 Uhr und 16 Uhr auf dem Besucherparkplatz des Klinikums ab. Während dieser Zeit touchierte eine unbekannte Person das Fahrzeug am Heck und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Pirmasens bittet Zeugen, die etwas gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.