Nach einem Radfahrer, der einen Unfall verursacht haben soll, sucht die Polizei. Er hatte am Mittwoch gegen 19 Uhr in der Straße Im Gerstel auf Höhe der Hausnummer 4 mit seinem Fahrrad einen geparkten Wagen gestreift. Der Fahrzeughalter bemerkte den Unfall und rief dem Radfahrer noch hinterher. Dieser setzte seine Fahrt jedoch fort. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Fahrradfahrer wurde wie folgt beschrieben: männlich, etwa 25 Jahre, Bart, orange-roter Rucksack, mattschwarzes Fahrrad, eventuell E-Bike, mit grünen Applikationen. Hinweise nimmt die Polizei in Dahn entgegen, per Telefon 06391/916-0 oder per Mail: pidahn@polizei.rlp.de.

